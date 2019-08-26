Amasya'da otel işletmeciliği yapan Ayşe Merve Yalçın'ın 2 köpeği vardı. Yalçın daha sonra 4 kedi sahiplendi. Şimdi otelin bahçesi kedi ve köpeklerle dolu.

Yalçın, her gün sahiplendiği hayvanlarla ilgileniyor ve bakımlarını yapıyor. Kedi ve köpekler ise otel bahçesinde birlikte oynuyor. Hatta köpekler, 1,5 ve 5 aylık olan kedilere annelik yapıyor.

Küçüklüğünden beri hayvansever olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu iki köpek birlikte büyümedi. Benzer karakter özelliklere sahip değiller ama ikisi de tüm annesiz kedilere annelik yapıyor. Kısırlaştırılmış köpekler olsalar da bu kedileri emziriyorlar" dedi.

Haber: Umut Yeşilyurt