Küçük yaşta müzik aletleri ile tanışan 13 yaşındaki Tarık Kaan Alkan, ailesinin desteği ile piyano virtüözü olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

4 yaşında piyano tuşlarına basmaya başlayan Tarık, 8 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazandı.

Hayali piyano virtüözü olmak

Genç piyanist, uluslararası birçok başarıya imza attı. ABD, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde yapılan yarışmalardan birinciliklerle dönen Tarık, bu yıl da İspanya'da iki elemeli yarışmanın ilk turunda tüm jüri üyelerinden tam not alan tek sanatçı oldu.

Birinciliği elde eden Alkan, sadece 2 kişiye verilen ve özel ödül olan ABD’deki eğitim bursunu kazandı.

Piyano benim duygularımı dökmek için bir araç

Müzik kariyerine annesinin karnında başladığını söyleyen Alkan, “Annem piyano ve keman öğretmeni olduğu için ders verirken ben de sanırım oradan müziği duymuşum ve dinlemişim” dedi.

Alkan, piyano çalarken hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

“Piyano benim duygularımı dökmek için bir araç oluyor. Orada oturduğum zaman ve konser verirken yani kendimi ait olduğum yerde gibi hissediyorum.”

Başarısının sırrı aile, emek ve fedakarlık

Tarık’ın annesi Eser Alkan, oğlunun başarısının sırrının aile, emek ve fedakarlık olduğunu belirtti.

“Bu iş gerçekten çok büyük emekler ve sevgi istiyor. Başta sevmek gerekiyor. Çocuğunuzun yanında koşturmanız gerekiyor.”

Tarık’ın büyük fedakarlıklar ile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan babası Niyazi Alkan, “Yaz tatillerinde diğer birçok çocuk sokaklarda gezip eğlenirken o sosyal hayatından fedakarlık yapıp, aynı zamanda piyanoya 4-5 saat ayırarak günde ortalama yani kendi aslında çocukluğundan da fedakarlık yapıyor” dedi.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Oğuzhan Çetin