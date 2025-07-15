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Yaşam
AA 15.07.2025 12:30

Afyonkarahisar'da Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afyonkarahisar'daki Ulu Cami'nin nadide eserlerinden 140 yıllık kurmalı saat ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar'da Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor
[Fotograf: AA]

Caminin müezzin kayyımı Mustafa Yıldırım, Ulu Cami'nin yapıldığı alanın o dönemde yangında hasar gören arasta (çarşı) olduğunu söyledi.

Arastada bulunan 40 dükkanın sahipleri anısına Ulu Cami'ye de 40 direk sütun dikildiğini aktaran Yıldırım, "Sütunların başlıkları birbirine benzemez. Kündekari süslemeler yapılmıştır. Geçmeli sistem ve hiçbir metal çivi kullanılmamıştır. 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren camimiz, hipostil camiler grubunda tescillendi. Bu süreçte camimizdeki ziyaretçi sayısı da iki kat arttı. Şu anda dünyanın farklı ülkelerinden turistler camimizi görmeye geliyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor

"Saatimiz orijinal bir şekilde 140 yıldır çalışıyor"

Yıldırım, Ulu Cami'yi yaz aylarında yerli ve yabancı günlük yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Camideki 2. Abdülhamit Han'ın hediyesi kurmalı saatin ziyaretçilerin dikkatini çektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Saatin dış korumasının marangoz işçiliğini de Abdülhamit Han'ın kendisinin yaptığını bilmekteyiz. İçerisindeki kurmalı saatin üzerinde Rum usta A. Anghelidakis'in ismi yazıyor. Bu ustamız daha önce bir dönem Afyonkarahisar'da ikamet ediyor. Daha sonra İzmir'e göç ediyor. Saatin alt kısmında da Smyrna yazıyor. İzmir'de yapılan bu saatin büyük kadranı perde ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Ustamız Hristiyan olmasına rağmen perde motiflerinde kırmızı renk ve ay yıldız motifleri kullanmıştır. Arka tarafında da beşer kilogramlık iki demir topuz var. Saatimiz orijinal bir şekilde 140 yıldır çalışıyor."

Yıldırım, saatin özel bir hediye olduğunu, arıza yaptığında kentte yaşayan bir ustanın tamiratını yapabildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'da Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor

"İnsanlar, saatin bu kadar yıl çalışmasına şaşırıyorlar"

Cami Dernek Başkanı Hasan Çınar da saatin üzerine titrediklerini, kimsenin dokunmasına izin vermediklerini söyledi.

Saatin mekanik sistemli olduğuna dikkat çeken Çınar, "Cami cemaati ve ziyaretçiler saatin çalışmasına hayran kalıyor. Saatin üzerindeki rakamlar da farklı. İnsanlar, saatin bu kadar yıl çalışmasına şaşırıyor. Ustamıza her yıl bakımını yaptırıyoruz. Ben de ayarı bozulduğu zaman yapıyorum. Gerektiği zaman da kuruyorum. Dokunmamak şartıyla camimizdeki saatimizi herkes görebilir." ifadesini kullandı.

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