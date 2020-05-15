Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da polisler gençleri şehir turuna çıkardı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlere yunus ekipleri, 4 saatlik izin sürelerinde şehrin farklı noktalarında şehir turu attırdı.
Adana’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinde park ve bahçelere gitti.
Toplum Destekli Polislik ekipleri, gençlere maske ve broşür dağıtırken, motorize yunus ekipleri ise motosiklete bindirerek şehir turu yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Gençler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla buluştu, güzel havanın tadını çıkardı.
[Fotoğraf: DHA]
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parkları dolduran gençlere, sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takılması konularında uyarılarda bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gençleri motosiklete bindirip, şehir turuna çıkardı.
Etiketler: şehir turu polis gençler AdanaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 15:54
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