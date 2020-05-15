Adana’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olan 15-20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinde park ve bahçelere gitti.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, gençlere maske ve broşür dağıtırken, motorize yunus ekipleri ise motosiklete bindirerek şehir turu yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Gençler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla buluştu, güzel havanın tadını çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parkları dolduran gençlere, sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takılması konularında uyarılarda bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gençleri motosiklete bindirip, şehir turuna çıkardı.