83 yaşındaki ayakkabı ustası müşterilerinin ayak ölçülerini arşivinde saklıyor

Manisa Turgutlu'da henüz çocukluk döneminde bölgenin en eski ayakkabı ustalarından çizmeci Hasan Ersağ'ın yanında mesleğe adım atan Ethem Karakaş, 23 yaşına geldiğinde kendi atölyesini açtı.

Tasarımını yaptığı ayakkabı ve çizmeler "Ethem işi" diye anılan Karakaş, mesleğinde 71 yılı geride bıraktı.

120 yıllık ayakkabı kalıbı

İlerleyen yaşına rağmen küçük atölyesinde üretime devam eden Karakaş'ın en önemli özelliklerinden biri de müşterilerinin ayak ölçülerini arşivinde saklaması.

Kendine has yöntemle imalat yapan Karakaş, binlerce müşterisinin ayak ölçülerini 58 yıldır arşivinde muhafaza ediyor.

Her müşterisinin ayak ölçülerini defterine çizen Karakaş, daha sonra gelen talebe göre model belirliyor ve ustasından kalan 120 yıllık kalıplarla işine koyuluyor.

Karakaş, üzerinde yoğun emek harcadığı bir çift ayakkabıyı yaklaşık 30 günde tamamlıyor.

Yurt dışında da müşterileri var

Ünü ilçe sınırlarını aşan Ethem Karakaş, ayakkabı ve çizmeleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor.

Siparişi aldığı an kafasında modelin canlandığını belirten Karakaş, şunları anlattı:

"Daha sonra bunu hemen kağıda döküyorum. Ayak izlerinin bulunduğu defteri 58 yıldır saklamak kolay olmadı. Bu alışkanlık bana ustamdan miras. 'Söz uçar yazı kalır' derler ya tam olarak onu uygulamaya çalışıyorum. Müşterimin ayağını yıllardan beri biriktirdiğim defterlerin birine bastırıyorum. Daha sonra kalem yardımıyla ayağı deftere çiziyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra nasıl bir ayakkabı istediğini defterimin üzerine resim gibi çiziyorum. Hafızamda soyut olan ayakkabımı işlemeye başlıyorum."

Emeğinin karşılığını gördüğünü vurgulayan Karakaş, Türkiye'nin birçok bölgesine ve yurt dışına el yapımı ayakkabılarını gönderdiğini söyledi.

Kaynak: AA