Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an Kursları Hafızlık Yarışması'nda ilçe, il ve bölge birincisi olan Bilal Erdem, İzmir'de 20 Eylül'de düzenlenecek Türkiye finali için çalışıyor.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Erdem, hafızlığa her zaman ilgi duyduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İnşallah İzmir'de birinci olacağım"

Ailesine hafızlığın ne olduğu sorduğunu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere "hafız" denildiğini öğrendiğini söyleyen Erdem, "Bunun üzerine hemen hafız olmaya karar verdim. Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlığa geçen yıl nisanda başladım ve aralık ayında bitirdim. 8 aylık bir süreçte hafız oldum" dedi.

Hafızlığı bitirmenin mutluğunu yaşadığını anlatan Erdem, salgın nedeniyle eğitimini bazen yüz yüze bazen de uzaktan sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye finaline yoğun bir şekilde hazırlandığını dile getiren Erdem, "Sabah namazında kalkıyordum ve yaklaşık 8 saat çalışıyordum. Okul derslerimi de ihmal etmiyordum. Daha sonra hafız oldum. Yarışmalara girdim. İlk önce kurstan birinci çıktım. Ondan sonra ilçe, il birincisi ve bölge birinci oldum. Şimdi Türkiye finali İzmir'de yapılacak. İnşallah İzmir'de birinci olacağım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bilal'in hafızlığı çok güzel"

Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık hocası Halil Çelik de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında geçen sene hizmete giren kursun ilk yılında 3 mezun verdiklerini söyledi.

Mezunlarından birinin Bilal Erdem olduğunu ve girdiği yarışmalarda birincilikler elde ettiğini anlatan Çelik, küçük hafızın Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edeceğini söyledi.

"Bilal'in hazırlık süreci salgın dönemine denk geldi. Ancak bu hafızlığa engel değil. Hem okul hem de hafızlık derslerini birlikte çok başarılı bir şekilde götürdü. Bu aşamada kısa bir sürede hafızlığı bitirmiş oldu. Bilal'in hafızlığı çok güzel. İnşallah Türkiye finalinde de birincilik bekliyoruz."