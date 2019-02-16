Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun desteklediği atölyelerde bir yandan "Edirnekari" ustaları yetiştiriliyor, bir yandan da güzel eserler üretilmesi sağlanıyor.

Böylece iç dekorasyonda kullanılmasının yanı sıra ahşap, mukavva ve deri eşyaların yüzeylerine de uygulanan ve yaklaşık 600 yıllık bir süsleme sanatı olan "Edirnekari" yaşatılmaya devam ediliyor, cezaları infaz eden hükümlüler için de yeni bir iş kapısı açılması sağlanıyor.

"Oyma", "kakma" ve "boya bezekli" eserler olmak üzere üç gruba ayrılan Edirnekari sanatında bezemeler ahşap işlerinde, oymalarla süslenmiş ve düz bırakılmış zeminlere uygulanıyor.

180'den fazla işkolunda eğitim

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca mobilyadan tekstile, tarım ve hayvancılıktan inşaat ve onarım işlerine kadar 180'den fazla iş kolunda, her yıl ortalama 55 bini aşkın hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veriliyor.

Hükümlülerin ıslahı, meslek öğretilip vasıflı elemanlar haline getirilmesi, ekonominin üretken bireyleri olmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA