Erzurumlu Aynur Bayram, asıl mesleği olan muhasebeciliği yapmak yerine camları süslemeyi tercih etti. Bayram, tutkunu olduğu bu işte 5 yıldır benzersiz sanat eserleri üretiyor.

Aynur Bayram, çubukları tek tek ısıtıyor, ortaya sanat eseri aksesuarlar çıkarıyor. Ateşi kullanarak cama ustalıkla şekil veriyor.

28 yaşındaki Bayram, artık Erzurum'da bu sanatın öncülerinden.

Hobi olarak başladığı bu işte zamanla ustalaşan Aynur Bayram, şunları söyledi:

"Cam normalde kimyası dolayısıyla akışken. Cama hakimiyet dediğimiz olay çok önemli. Yaparken iki el birden çalışıyor. Gözle temasımız çok önemli. Ateşten çekmememiz gerekiyor. Yani bunlar tamamen iki elinizin arasında ve ateşle olan sizin bağlantınız" dedi.

Camdan yapılan sanat ürünleri Erzurum'da bir alışveriş merkezinde satışa sunuluyor. Bayram, artık ustaları arasına katıldığı bu mesleği başkalarına da öğretmeyi hedefliyor.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Muhammet Kartal

Kurgu: Fatih Çiğdem