Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Büşra İnci Durmaz'ın, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında (ZİÇEV) gördüğü dört yıllık eğitimi sonrasında zihinsel engelli raporu kalktı.

Topuk kanı testiyle 20 günlükken "fenilketonüri hiperfenilalaninemi" hastalığı dolayısıyla özel öğrenim güçlüğü, duyma gibi hastalıkların teşhisi konulan 6 yaşındaki minik Büşra İnci'ye, değişik hastanelerde yaklaşık 2,5 yıl tedavi sonrası zihinsel engelli raporu verildi.

Daha sonra ZİÇEV'de eğitim görmeye başlayan Büşra İnci'nin zihinsel engelli raporu, öğretmenleri ve ailesinin çabalarıyla 4 yıllık eğitimin ardından kalktı.

ZİÇEV öğretmeni Arzu Dülger, Büşra İnci'nin yüzde 70 zihinsel engelli raporuyla ZİÇEV'e geldiğini belirterek, burada gördüğü ZİÇEV Erken Eğitim Programı sonrası yaşıtlarındaki çocuklar gibi normal biri haline geldiğini söyledi.

Büşra İnci'nin merkeze ilk geldiğinde anlama, dinleme, bekleme ve sıralama kavramlarının olmadığını anlatan Dülger, şöyle konuştu:

"Bunları benimsettirdikten sonra normal çocukların seviyesine gelebilmesi için ZİÇEV'in Erken Eğitim Programının bir çizelgesi var, o çizelgeye uygun eğitimler de verilmeye başlandı. Ayrıca Büşra İnci Durmaz'ın sağlık sorunları da tek tek tespit edilerek çözüldü. İnci'nin duyma problemi vardı. Kaslarında sıkıntıları vardı. Bunlar tedavi edildikten sonra İnci'nin öğrenme kabiliyeti arttı. Bütün bunlar bir araya gelince de dört yılda Büşra İnci Durmaz'ın yüzde 70 zihinsel engelli raporu kalktı."

Ailesinin katkısının çok büyük olduğunu belirten Dülger, "Annesi bir yıl boyunca burada bizim yaptığımız eğitimleri öğrenip evde uyguladı. İnci'ye çok büyük destek verdiler" dedi.

"Bir saniyelik göz teması kuramıyordu"

Anne Sevgi Durmaz da büyük bir mutluluk yaşadığını vurgulayarak, ZİÇEV'e teşekkür etti.

İnci'ye doğumdan 20 gün sonra topuktan alınan kanla özel öğrenim güçlüğü gibi hastalıkların teşhisinin konulduğunu anlatan Durmaz, "2,5 yıl boyunca Hacettepe'de tedavi gördü. Daha sonra İnci'ye özel eğitim gereksinimi konuldu. Biz birçok kurumu gezdikten sonra tavsiyelerle ZİÇEV'e başvurduk. Başladığımızda İnci 10 dakika sandalyede oturamıyordu. Bir saniyelik göz teması kuramıyordu. Hatta çoğu zaman otizm mi, disleksi mi gibi birçok şartları da eleyerek geldik. Özel öğrenim güçlüğü tanısı konulduktan sonrasında eğitim ve destekle belki bir yerlere getiririz diye düşündük" dedi.

Raporu aldıktan sonra ailece tek amaçlarının raporu kaldırmak olduğunu belirten anne Durmaz, dört yıl boyunca yılmadan her gün özenle kızını kuruma getirdiğini söyledi.

Durmaz, öğretmeni izleyip yapılan eğitimi evde de uyguladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl boyunca yapılan eğitimleri izleyerek evde ailece uyguladık. Sonraki dönemde İnci'nin duyma probleminin ortadan kalkması ile birlikte resmen çağ atladı. Birdenbire konuşmaya başladı. Her şey farklılaştı. Gecen sene bir romatizma hastalığı geçirdiğinde gelişimi durmuştu raporu kaldıramayacağım diye o zaman ümitsizliğe kapılmıştım ama çok şükür İnci süreci atlattı."

En büyük hayali fotoğrafçılık olan Büşra İnci Durmaz da okula başlayacağı için çok mutlu olduğunu anlattı.

Erken tanı çok önemli

ZİÇEV Spor Genel Koordinatörü Osman Akdemir ise özel öğrenim güçlüğü çeken çocuklarda erken teşhisin önemine vurgu yaparak, erken eğitimin başarı oranını artırdığını bildirdi.

Akdemir, "İnci, normal yaşıtlarının gösterdiği beceriler seviyesine erişti. Bu çok erken bir tanı konulması ve programın çok erken başlatılması ile başarıldı. Dolayısıyla ZİÇEV olarak ne kadar erken çocuklarımızla kucaklaşabilirsek aldığımız yol da o kadar fazla olacaktır" dedi.



Kaynak:AA

