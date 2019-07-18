Ustalar 35-40 derecelik sıcak havalarda özel yapıların mimarisinde ve tahrip olan tarihi eserlerin onarımında kullanılan Ahlat taşını çıkarmak için yoğun mesai harcıyor.

Ahlat ilçesinde zorlu şartlarda çıkarılan ve binaların yalıtımında kullanılan Ahlat Taşı hem estetik açsından hem de sağlık açısında tercih ediliyor.

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan taş ocaklarında işçiler günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaya başlayarak ellerindeki çivi ve manivela yardımıyla taş bloklarını çıkarıyor.

Bu taş bloklar küçük parçalara ayrılarak, atölyelerdeki işlemlerin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

Türkiye’nin değişik illerine zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat Taşı’nın metrekaresi 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

Bina yalıtımı, Camiler, çeşmeler, minareler, kümbet ve çeşitli anıtlarda tercih edilen Ahlat Taşı özellikle yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan özelliğe sahip. Kendi kendini yenileme özelliği ile uzun yıllar dayanan Ahlat Taşı’nın çıkarılması ve işlenmesi uzun bir süreci alıyor.

"Taş işçiliği zorlu bir iştir"

Taş İşleme Ustası Necat Toptaş, uzun yıllardan beridir taş işleme işinde çalıştığını, geçimini de bu şekilde sağladığını söyledi.Toptaş, konuşmasında şunları söyledi:

“Taş işçiliği zorlu bir iştir. Ancak Ahlat’ta birçok insanın gelir kaynağı taş işçiliği üzerinedir. Çok dikkat isteyen bir iştir. Bu konuda dikkatli olmazsanız, eliniz yada kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabah 07:00’da buraya gelerek işbaşı yapıyoruz. Akşam saat 18:00’a kadar sürüyor. Burada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Yaz aylar boyunca çalışıp kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz. Binalarda kullanılan bu taşlar yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere satıyoruz. Taş ocaklarından parçalar halinde gelen taşlar bu atölyelerde kesilerek belirli ölçülere getiriliyor. Daha sonra da satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Vahit Olcay