Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, gündüzleri genellikle klimalı ortamlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Güneşin batmasıyla havanın bir nebze de olsa serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlarda zaman geçiriyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların gündüz sıcak hava nedeniyle yaşadığı stresi azaltmak için akşamları "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.

Ailece açık havada film izleyen vatandaşlar, bir taraftan serin havanın keyfini çıkarırken diğer taraftan da geçmişe yolculuk yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Murat Müjdeci, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinemayla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaz aylarında hava sıcaklığının çoğu zaman mevsim normallerinin üzerine çıktığını anlatan Müjdeci, şöyle konuştu:

"Sıcaklık o kadar artıyor ki bazen 48 dereceyi buluyor. Vatandaşlarımız da sıcaklardan çok bunalıyor. Gün içinde dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. Bizler de vatandaşlarımıza yönelik 'Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri' düzenledik. Etkinliklerimizde Türk sinemasının en sevilen filmlerinin gösterimini yapıyoruz. Vizontele, Babam ve Oğlum, Eşkıya gibi sinemada güzel etki bırakmış filmleri sergiliyoruz. Etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'nın kavurucu sıcaklarında vatandaşlarımıza geçmişten günümüze nostalji yaşatıyoruz. Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek."

"Annem anlatırdı, merak ederdik"

Etkinliğe katılanlardan 60 yaşındaki ev kadını Hava Şahin, sinema günlerini kaçırmamaya çalıştığını anlattı.

Sıcak havada evde çok bunaldıklarını belirten Şahin, "Uzun yıllardır bu tür etkinlikler yapılmıyordu. Açık havada sinema seyretmeyi çok özlemiştim. Çocukluğuma döndüm. Torunlarımla ve çocuklarımla gelip burada güzel saatler geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Merve Akkuş ise annesinden dinlediği açık hava sineması keyfini yaşamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Sıcak hava nedeniyle çoğu zaman gündüzleri dışarı çıkamadıklarını anlatan Akkuş, "Akşam ailemle parka gelip güzel saatler geçiriyoruz. Yürüyüşümüz bitirdikten sonra açık havada sinema filimi seyrediyoruz. Çok merak ediyordum, çok güzelmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA