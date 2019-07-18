Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Erçek bölgesinde yaşanan olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dağ yolundan kente gelmeye çalıştığını belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları kaydetti:

"Muradiye'den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var."

Kaynak: AA, TRT Haber