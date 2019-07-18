Isparta'da Zekeriya Bayındır'ın kullandığı otombil ile Berat Çelik yönetimindeki cip Isparta-Konya kara yolunun 53. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan cip sürücüsü ise Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.
Cip sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA