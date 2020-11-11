Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de yapılacak.

Kampanyanın Ankara'daki programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Çubuk yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Koronavirüs önlemleri alındı

Etkinliğin bütün il ve ilçelerde koronavirüs salgını kurallarına uygun bir şekilde sorunsuz ilerleyebilmesi için gerekli tüm tedbirler alındı.

Vatandaşların kolayca dikim sahalarına ulaşabileceği okul, üniversite, hastane, ibadethane bahçeleri, yol kenarları, köylülerce kullanılan kamusal alanlar, çeşitli kamu kurumlarının bahçeleri ile Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları yaptığı yerleşim yerlerine yakın sahalar öncelikli fidan dikim alanları olarak belirlendi.

Ayrıca salgın nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyenlere, evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik etmek için talep edilmesi halinde bedelsiz fidan verilecek.