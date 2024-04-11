Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 11.04.2024 11:44

22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci

Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu Nefes'le son buldu. Nefes ile anne babalık duygusu tadan Çiltaş çifti, kızları ile ilk bayramlarını geçiriyor.

22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci
[Fotograf: AA]

Aziziye ilçesinde oturan 22 yıllık evli Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Çiltaş'ın okuryazarlık belgesi olmadığı için çiftin başvurusu bir süre askıya alındı. Okuryazarlık belgesinin alınmasıyla başvuru evrakı tamamlandı.

Çift, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı.

Nefes ile anne babalık duygusunu tadan çift, ailece ilk bayramlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci

Baba Sinan Çiltaş, 22 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Koruyucu aile olmak için başvurduklarını anlatan Çiltaş, "Eşimin okuryazar belgesi kayıp olduğu için bir süre bekledik ve eşim belgesini alınca evrakı verdik. 1 yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları yardımcı oldular." dedi.

Çiltaş, uzun yıllar evlat hasreti çektiklerini belirterek, koruyucu aile uygulamasıyla bu hasretlerini giderdiklerini aktardı.

"Allah'a şükür olsun, Nefes bize, biz de ona nefes olduk." diyen baba Çiltaş, iş dönüşü evin kapısı her açıldığında ve karşısında kızını gördüğünde tarifsiz mutluluk yaşadığını belirtti.

22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci

Çocuğu olmayanlara ve evlat sahiplenmek isteyenlere koruyucu aile olmalarını öneren Çiltaş, "Hiç beklemesinler başvuru yapsınlar. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Öz avladın gibi seviyorsun. Yıllar sonra hayalimiz gerçekleşti. Doğum gününü kutladık, 2 yaşına girdi. Nefes kızımla bu bayram çifte bayram yaşıyoruz."

Nebahat Çiltaş da koruyucu anne olduktan sonra çalıştığı işten ayrılıp tamamen zamanını Nefes'e ayırdığını ve kızının varlığıyla yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu anlattı.

ETİKETLER
Erzurum Koruyucu Aile
Sıradaki Haber
Parkinson hastalığında erken teşhis önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu
13:01
Bakan Yerlikaya şehit ailelerini ziyaret etti
12:51
İsrail savaş kabinesi esir takası ve İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle toplanacak
13:19
Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi
12:41
MEB'den yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu
12:26
Apple'dan 92 ülkedeki kullanıcılara casus yazılım uyarısı
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ