Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 11.04.2024 08:33

Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

Ramazan Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli konuklar, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
[Fotograf: AA]

9 günlük bayram tatili için ülkenin farklı yörelerinden Kapadokya'ya gelen tatilciler, gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen balon turuna ilgi gösterdi.

Ekipler, Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki balon kalkış alanlarında günün ilk saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı.

Konukların sepetlere alınmasının ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, bölge manzarasına renk kattı.

Balon turuna katılan yerli turistler, yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı seyretti.

Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

Balon turuna katılanlardan Ayça Aksoy, bayram tatili için İstanbul'dan arkadaş grubuyla geldiklerini, bayram sabahını aydınlatan güneşi gökyüzünde karşılamak istediklerini belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Biz bir ay öncesinde rezervasyon yaptırmıştık. Balona bineceğimiz için çok heyecanlıyım. 3 yıl önce kış mevsiminde binmiştim, kışın da çok farklı manzara oluşuyor. Herkesi buraya davet ediyorum, ölmeden önce görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Meltem Öztekin ise balonla uçmanın keyfini yaşamak için bayram tatilinde Kapadokya'yı tercih ettiğini ifade ederek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum çok büyüleyici bir atmosferi var. Dün balonların kalkışını otelden izlemiştim şimdi ise içinde bulunacağım için çok heyecanlıyım." diye konuştu.​​​​​​​

Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

Kapadokya'nın ilginç bir coğrafyaya sahip olduğunu gözlemlediğini dile getiren Mustafa Kemal Murkalar da "Çok güzel, doğal bir ortam var. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir yerdi. Bayram tatilini Kapadokya geçirmek, peribacalarını yakından görmek istedik. Geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Balon pilotu Fatih Uluçay ise bayram tatilinde bölgeyi tercih edenlerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için turizmciler olarak gayret gösterdiklerini söyledi.

Bölgedeki bazı yerli ve yabancı turistler de sıcak hava balonlarının gökyüzünde süzülerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için vadi yamaçlarında objektif karşısına geçti.

ETİKETLER
Nevşehir Kapadokya
Sıradaki Haber
"Yapamazsın" diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Bayramın ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti
10:09
İtalyan kilisesinde hayalet arayan kadın, ölü bulundu
09:57
Issız adada mahsur kalan denizcileri palmiye yaprakları kurtardı
09:58
Turistik trenlere iki yeni güzergah geliyor
09:47
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı
09:42
Çiçek açan kanola tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor
Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
Tekirdağ'ın sarı kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ