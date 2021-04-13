Yetim Vakfı'nın hazırladığı rapora göre 2020'de yetim çocukların sayısı 200 milyonu aştı. Gayri resmi rakamlara göre ise bu rakam 400 milyon civarında. Günde 10 bin çocuk yetim kalıyor.

Her yıl bu çocuklardan 2 buçuk milyonu ise suç çetelerinin eline düşüyor.

Türkiye’de 350 bin yetim var

Rapora göre Türkiye'de 350 bin yetim var. Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ise bu rakam 1 milyonu buldu.

Dünya yetim raporuna göre;

Dünyadaki yetim çocuk sayısı: 200 milyon

Günlük yetim kalan çocuk sayısı: 10 bin

Türkiye'deki yetim çocuk sayısı: 350 bin

Suriye'deki yetim çocuk sayısı: 1 milyon

Yetim Vakfı, kimsesiz çocukların topluma kazandırılması için farklı projeler yürütüyor.

Hamilik ve yetim sponsorluk sistemleriyle ramazan ayında bin 500 çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyacı karşılanacak.

