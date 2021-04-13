2020 dünya yetim raporu açıklandı
Dünyadaki yetim ve öksüz çocuklardan oluşan bir ülke kurulsa nüfuslarıyla 3'ncü sırada yer alacaklar. Sayıları, resmi rakamlara göre 200, gayri resmi rakamlara göre ise 400 milyonu aştı.
Yetim Vakfı'nın hazırladığı rapora göre 2020'de yetim çocukların sayısı 200 milyonu aştı. Gayri resmi rakamlara göre ise bu rakam 400 milyon civarında. Günde 10 bin çocuk yetim kalıyor.
Her yıl bu çocuklardan 2 buçuk milyonu ise suç çetelerinin eline düşüyor.
Türkiye’de 350 bin yetim var
Rapora göre Türkiye'de 350 bin yetim var. Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ise bu rakam 1 milyonu buldu.
Dünya yetim raporuna göre;
Dünyadaki yetim çocuk sayısı: 200 milyon
Günlük yetim kalan çocuk sayısı: 10 bin
Türkiye'deki yetim çocuk sayısı: 350 bin
Suriye'deki yetim çocuk sayısı: 1 milyon
Yetim Vakfı, kimsesiz çocukların topluma kazandırılması için farklı projeler yürütüyor.
Hamilik ve yetim sponsorluk sistemleriyle ramazan ayında bin 500 çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyacı karşılanacak.