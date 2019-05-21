Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ve 19 yıl önce yağımı tamamlanan Nuryağdı Camii'nin kubbesi, leyleklerin yuvası.

Her yıl şubat ayında camiye gelen leyleklerin yuvasına, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

"Normalde kuşlar sesten rahatsız olur"

Nuryağdı Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kemal Bal, caminin arsasının babası Mustafa Bal tarafından 1996'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağışlandığını söyledi.

Caminin 2000'de ibadete açılmasının ardından leyleklerin kubbeye yuva yaptığını anlatan Bal, şöyle konuştu:

"Her sene geliyorlar, yavruları oluyor. Bazı mahalle sakinlerimiz 'Leylekler dışkılarını yapınca çürütür' dedi. Kimisi 'Yuvalarını dağıtalım' dedi. Babam da 'Bırakın kalsın' dedi. O şekliyle kaldı. Minarelerimiz yapıldıktan sonra hoparlör, ezan sistemi kurulunca onlardan da rahatsız olmadılar. Normalde kuşlar sesten rahatsız olur. Bir de iki minarenin ortasında yuvası."

Her sene 4 yavruları oluyor

Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Bal, "Nöbetleşe duruyorlar. Her sene 4 yavruları oluyor. Zayıf olanlar ölüyor, kuvvetli olanlar da uçup gidiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinin, hatta trafik polislerinin bazen çıkıp yukarıdan yuvaya baktığını vurgulayan Bal, şunları söyledi:

"Birkaç kez resimlerini çekip Facebook'a atmışlar. Sembol gibi oldu camide. 19 yıldır yuvaları aynı yerde, bir yere gittikleri yok."

Kaynak: AA