2 bin 240 metre yüksekliğiyle Amanos Dağları...

Hatay'da bulunan bölge yıllarca terör olaylarıyla anılıyordu. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri ise Amanos Dağları'na gezi düzenledi.

Kulüp, bin 250 rakımlı Karataş tepede doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği yaptı. Doğaseverler, Amik Ovası'nı kuş bakışı seyretti, fotoğraf çekildi. Kulüp üyelerinden Nimet Ceylan'ın, Cehennem Deresi'nde söylediği uzun hava türküsü dağlarda yankılandı.

Amanos Dağları'nı artık doğa yürüyüşleriyle anmak istediklerini belirten kulüp başkanı Mehmet Yakut, şunları söyledi:

"Amanos, yaylaları ve akarsuları ile görenleri büyüleyen bir doğal görsellik sunuyor. Bir doğa yürüyüşü düşünün, zirve, panoramik seyir terası, şelale, dere içi kanyon yürüyüşü, asırlık çınar ağaçları ayrıca mükemmel bir bitki örtüsü. Daha ne olsun? Biz de hem bu güzel yerleri keşfetmek, hem de doğa yürüyüşü yaparak bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Amanoslar'da doğa yürüyüşü gerçekleştirdik."

Kaynak: DHA