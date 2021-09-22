22 Eylül Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü... Bugünün amacı, "tek bir gün de olsa" otomobil kullanmayarak, tüm dünyada çevre bilinciyle ilgili duyarlılık oluşturmak. Ancak otomobilsiz bir hayatı, yaşam biçimi haline getirenler de var.

Her gün 7,5 kilometre pedal çeviriyor

57 yaşındaki çocuk doktoru Mükerrem Uyanıker, İzmir'de yaşıyor. Onun hayatında çocukluğundan beri bisiklet var. Yaklaşık 15 yıl önce iş yerine bisikletle gitmeye başladı. İlk zamanlarda bu durumun oldukça garip karşılandığını söylüyor.

"Evle iş arası yaklaşık 7,5 kilometre. Zaman zaman körfezi bütünüyle geçiyorum zaman zaman da vapur, tramvay gibi kestirme yolları kullanıyorum. Eğer tümüyle bisikletle gidersem 2, 2,5 saat sürüyor."

"Güne iyi başlıyorum"

Uyanıker, güne çok iyi başladığını söyleyerek, "Bir kere kendimle baş başa kaldığım bir zaman dilimi oluyor. Ayrıca sporun herkese iyi geldiği, enerjiyi yükselttiği zaten bilinir. Çevreye çok ciddi katkıda bulunuyoruz, neden? Bir kere çevre kirliliği yaratmıyoruz, ikincisi benzin mazot ya da ona benzer bir şey kullanmıyoruz ve bunun atık ürünleri atmosfere karışmıyor" diyor.

"Dileğim çocukların sağlıklı bir çevrede büyümesi"

Bisiklet onun hayat tarzı. Dileği ise çocukların sağlıklı bir çevrede büyümesi. Bunun yolunun da bisikletten geçtiğini düşünüyor.

"Ben çocuk doktoru olduğum için bu konuda elbette ki biraz daha fazla isteğim var. Benim dileğim, çocukların da buna benzer bir aktivite içinde olmaları, bunları garip karşılamamaları ve sağlıklı bir çevrede büyümeleri, sağlıklı bir ruh haline sahip olmaları ve bunun da yolunun bisiklet kullanmaktan geçtiğini düşünüyorum."