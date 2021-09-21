Dünyadaki hava kirliliğini ölçen Hava Kalitesi Yaşam Endeksi'nin (AQI), yayımladığı yeni rapor, hava kirliliğinin insan sağlığına savaşlardan daha fazla zarar verdiğini ortaya koyuyor. Raporda, bir insanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen hava kirliliğinin üç katından fazlasına maruz kaldığına da dikkat çekildi.

Kirli hava partiküllerinin sigara içmekten, hatta savaştan bile daha çok etkiye sahip olduğu aktarılan raporda hava kirliliğinin HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmanın toplamından daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı yer alıyor.

Mevcut hava kirliliği seviyelerinin ortalama bir kişinin hayatından 2,2 yıl eksilttiğini aktaran raporda, dünyada milyarlarca insanın ömründen toplamda 17 milyara yakın yılın azaldığı bildirildi.

Fosil yakıtlar hava kirliliği sorununu hızla büyütüyor

Hava kirliliği seviyelerinin her geçen gün daha da kötüleştiğinin altını çizen çalışmada, artan orman yangınlarının hem oksijen seviyesini azalttığı hem de ortaya çıkardığı yüksek sıcaklıklarla iklim krizini daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Araştırmacılar, mevcut durumun tehlikeli bir döngü oluşturduğunu söylerken, başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanılmasının sorunu büyüttüğüne de dikkat çekti.



Hava Kalitesi Yaşam Endeksi raporunda, iklim değişikliğinin, yüksek sıcaklıklar, ısı dalgaları, aşırı hava olayları ve havadaki polen miktarı gibi etkenlerle solunum sağlığımıza zarar verdiği de açıklandı.



Hava kirliliğinin uzun vadede insan sağlığı açısından tehlikeli bir düşman olduğu belirtilen raporda, soluduğumuz nefesin de günden güne kirlendiği belirtildi.

