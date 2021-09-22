Gümüşhane'nin Yıldız köyünde doğan 46 yaşındaki Kadir Şaş, 8 yaşındayken menenjit hastalığı geçirdi. Hastaneye götürülürken yolda öldü sanılan Şaş, şimdi 6 çocuk babası ve marangozluk yaparak ailesini geçimini sağlıyor.

Hastalığı nedeniyle konuşma ve işitme güçlüğü çeken bu nedenle de sağlıklı bir okul hayatı olmayan Şaş’ın en büyük özelliği gördüğü herşeyi ahşaptan yapabiliyor olması.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ailesinin "Allah’ın bir lütfu" dediği bu yeteneği çevresinde de fark edilen Şaş’a önceki yıllarda İŞKUR tarafından makine desteği de sağlandı.

Yaptığı kemençeleri birçok ile gönderiyor

Küçük yaşlardan itibaren babasından kalan dükkanda ahşap ve mobilya işleri yapan Kadir Şaş, en çok Karadeniz'in milli enstrümanı olan kemençe yapmayı seviyor.

A’dan Z’ye kemençeyi baştan aşağı kendisi yapan, imalattan sonra enstrümanın akordunu da yapan Şaş, bölgedeki birçok ile kemençe yaparak gönderiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Marangozluğu ve kemençe yapmayı babasından görerek öğrendiğini anlatan Şaş, "Kulağım ağır işitiyor, dilim de dönmüyor. 8 yaşından beri bu işleri yapıyorum. Kapı, pencere, kemençe yapıyorum" dedi.

"Allah'ın verdiği bir yetenek var onda"

Oğlunun marangoz dükkanında herşeyi yaptığından bahseden baba Tevfik Şaş ise şunları söyledi:

"O zamanlar hastaneye gitmek zor işti. Trabzon’a gidiş geliş bir gün tutardı. Eskiden kulakları da çok zor duyardı. Şimdi çok şükür biraz düzeldi, derdini anlatabiliyor. Kemençeyi ben yapardım önceden. O da benden görüp yapmaya başladı. Benden de çok iyi yapıyor, beni de solladı."

Abisi Kadem Şaş, kardeşinin kendisini ifade edemediği için büyük sorunlar yaşadığını anlattı:

"Okul çağına gelince o zamanki öğretmenler de kendi haline bıraktı. Kendi kendine yazdı, okudu. Sonra babamla marangozluk yapmaya başladı. İlk olarak kendisine tahtadan araba yapmıştı. Babamdan esinlenerek kemençe yapmaya da başladı. Onun yaptığı işi herkes yapamaz. Her zaman en iyisini yapar. Allah’ın verdiği bir yetenek var onda."