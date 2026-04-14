10 yıl sonra gelen duyma sevinci

Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Batı Türker, 6 yaşında, kulaklarındaki ağrı ve işitme kaybı nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Yapılan tetkiklerde orta kulak iltihabı teşhisi konulan Türker, ilaç tedavisi ve ameliyata rağmen 42 yaşından sonra her geçen yıl daha az duymaya başladı.

Bir süre cihaz yardımıyla işiten Türker, 62 yaşında cihaza rağmen duyma yetisini tamamen kaybetti.

Başka insanlarla dudak okuma yöntemiyle iletişim kurabilen Türker, bir yakınının önerisiyle ocak ayında Medicana International İzmir Hastanesine başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hale Aslan, muayene ettiği Türker'e biyonik kulak ameliyatı önerdi. Geçen ay ameliyat olan Türker, ilk işitme testinde doktorunun sorduğu sorulara "duyuyorum" yanıtı verdi. Türker, yeniden duymanın mutluluğunu doktoruna sarılarak yaşadı.

"Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi"

Batı Türker, işitme problemi nedeniyle yıllardır yalnız kaldığını, içine kapandığını söyledi.

Doktorunun biyonik kulakla duyma olasılığı bulunduğunu söylediğinde çocuklar gibi mutlu olduğunu anlatan Türker, "Sesi duymak beni mutlu etti. Kendi sesim bile çok değişik, boğuk. Umutlanmakta haklıymışım. Sevgili profesörüm bana yeni bir dünya verdi. Büyük bir inançla ameliyatlara girdim. Ameliyatlardan sonra duyabilecek miyim diye çok korkuyordum. Bugün sesleri duydum ya, çok mutluyum." diye konuştu.

Türker, test günü çok heyecanlandığını, sesleri duyduğu anı unutamadığını ifade ederek, "Herkesin sesini duymak istiyorum. O kadar hasretim ki ses duymaya. Uzun yıllar dört duvara kapadım kendimi." dedi.

Prof. Dr. Aslan da yaptıkları test ve kontrollerde Türker'in işitme cihazına rağmen son 10 yıldır duyma yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Biyonik kulak ameliyatı ile duyabileceğini tespit ettiklerini aktaran Aslan, hasta için 2 aşamalı bir ameliyat planladıklarını, ilk ameliyatla daha önce geçirdiği kulak enfeksiyonu cerrahisinin onarımını yaptıklarını kaydetti.

Hastaya ikinci ameliyatta biyonik kulak taktıklarını belirten Aslan, "Hastamız 1 ay sonra geldi. Son 30 yıldır normal işitme cihazıyla rahat duyamadığını ifade ediyordu. Konuşurken bile anlaşmamız problem oluyordu. Şu an da uzun yıllardır ilk kez duyduğunu kendisi fark etti, biz de şahit olduk." ifadelerini kullandı.