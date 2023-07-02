Zonguldak'ta zincirleme kazaya 3 araç karıştı

Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, iddiaya göre, kavşakta seyir halinde olan otomobil sürücüsü öndeki araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarpınca hafif ticari araçtaki K.S. ve S.Y. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından S.Y. Ereğli Devlet Hastanesi’ne, K.S. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polisi ekipleri başka bir kaza olmaması için yolda tedbir aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik, kaza yerine gelen çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.