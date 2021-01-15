Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) ait bir yük treni sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp yola oturdu.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Treni kurtarmak için TCDD personeli ve vinçler bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.