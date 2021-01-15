Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta raydan çıkan yük treni yola oturdu
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait bir yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) ait bir yük treni sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp yola oturdu.
Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.
Treni kurtarmak için TCDD personeli ve vinçler bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.
Etiketler: TCDD
Son Haberler
- 17:22
- 17:21
- 17:14
- 17:15
- 17:01
Sıradaki Haber
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz