Afganistan’da düzenlenen bombalı saldırıda 4 yaşındakini kızını kaybeden Sarvari ailesi, 2 yıl önce Türkiye’ye sığındı.

Tokat’a yerleşen Muhammed ile Şerife Sarvari çifti, 4'üncü bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken bebekleri gelişme sürecini tamamlayamadan doğdu.



Aniden rahatsızlanan kadın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezeryanla doğum yapan annenin bebeği 6'ncı ayında 680 gram dünyaya geldi.

72 gündür kuvözde bakılan bebek 1 kilo 200 gram ağırlığa ulaştı. İbrahim adı verilen bebeği annesi 72 gün sonra kucağına alabildi.

Doğuştan sol ayağı olmayan, ayak ve el parmaklarında anomali olan bebeğin tedavisi yeni doğan servisinde sürüyor.

Anne Sarvari, yaşama şansı az olan bebeğinin hayata tutunmasının sevincini yaşadığını söyledi. Bebeğinin engelli olarak doğması nedeni ile zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Sarvari, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Asistan Hekimi Dr. Kazım Darka, ilerleyen aylarda bebek uygun kiloya geldiği zaman protez ayak yapılabileceğini söyledi.

“Ayağını kurtarma şansımız yoktu”

Dr. Darka, bebeğin anne karnında kordon dolanmasına bağlı olarak engelli olarak dünyaya geldiğini belirterek sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Ayakta ampütasyon dediğimiz süreç gelişmiş. Kurtarma şansımız yoktu. Çok nadir karşılaşılan bir durum. Hem anomalili olup da hem de yaşama tutunan bebek maalesef az sayıda var.”