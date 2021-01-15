Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni boşalan kamyon refüje çarparak durabildi
Burdur'da park halindeyken freni boşalan kamyon refüje çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Burdur'da park halindeki 15 HR 815 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle rampadan aşağıya doğru hareketlendi. Kamyon, aydınlatma direkleri ve yön levhalarına çarparak karşı şeride geçti.
Kamyon karşı şeritteki yön levhalarını devirdikten sonra refüje çarparak durabildi.
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiğini düşünüp koşan vatandaşlar ise direksiyonda kimseyi göremedi.
Etiketler: Trafik Kazası
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