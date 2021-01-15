Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]