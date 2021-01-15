Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yeri, 1 depo, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 cep telefonu ile 18 paket çay ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kaçakçılık
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