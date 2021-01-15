Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin otomobilinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 mermer obje ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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