Yangın gece saatlerinde Güldere Mahallesi mevkii Dikmen İlkokulu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilkokul binası önünde park halinde bulunan kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor.