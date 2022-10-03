Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alırken araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın gece saatlerinde Güldere Mahallesi mevkii Dikmen İlkokulu önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ilkokul binası önünde park halinde bulunan kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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