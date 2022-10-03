Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye minibüs çarptı: 1 ölü
[İHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının, bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi.
Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çemberli'ye İ.B. idaresindeki minibüs çarptı.
Ağır yaralanan Çemberli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Çemberli'nin bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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