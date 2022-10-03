Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]
Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kalp krizi geçirdi. Sürücü önce çöp konteynerlerine ardından bir evin garajına çarparak ağır yaralandı.
Mengen ilçesinde otomobille seyir halinde olan 72 yaşındaki Mustafa Dinçer direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Otomobilin kontrolünü kaybeden Dinçer, önce çöp konteynerlerine ardından da bir evin garaj duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Mengen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Dinçer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bolu
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