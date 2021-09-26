Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu takla atan "patpat" diye tabir edilen tarım aracındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında, M.Y'nin idaresindeki tarım aracı ile seyir halindeki E.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan tarım aracında bulunan sürücü ile 2 kişi yaralandı.
Bölgeye giden sağlık ekiplerince sürücü M.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise işlemler için karakola götürüldü.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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