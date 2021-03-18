Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle iş kazası meydana geldi.

Yaralanan maden mühendisi Yeşim C. ve işçi Zekai Ü, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkardıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.