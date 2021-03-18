Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 odalı sığınak imha edildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21'adıyla başlatılan operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı 9 odalı sığınak tespit edildi.
Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
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