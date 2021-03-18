Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Çorum Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Mirayşah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarını ziyaret etti.

"Sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım"

Okuma yazmayı yeni öğrenen küçük kız, yazdığı mektubu, şehit babasının mezar taşına yapıştırdı.

Mirayşah'ın babasının mezar taşına astığı duygu dolu mektup yürekleri burktu:

"Canım babam. Seni çok seviyorum babam. Ben okuma yazma öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacığım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte bende adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım. Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de bende seni çok seviyoruz. Kızın Mirayşah"

Şehitlikte mektubu okuyanlar da duygusal anlar yaşadı.