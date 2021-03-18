Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 45 tarihi eser ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı. Eserlerin Urartu ve Roma döneminden kaldığı belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için Van'dan Diyarbakır'a geleceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otobüs, Bismil ilçesinde kontrol noktasında durduruldu.
Urartu ve Roma döneminden eserler ele geçirildi
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ve bronz tabletlerden oluşan 45 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Diyarbakır
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