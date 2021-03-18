Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 tarihinde “Pençe Kartal-2 Harekatı” düzenlendi.

Çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun’un adı ve mektuplaştığı öğrenciye yazdığı mektubun başlığı “Hoş bir seda”, Hakkari’deki Ahmed-i Hani İlk ve Ortaokulu’ndaki kütüphaneye verildi.

[Fotoğraf: DHA]

“Çanakkale’de verilen mücadele bugün de devam ediyor”

Şehit Burak Coşkun ile Hakkari Dağ ve Komando Tugayında beraber çalışan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da kütüphanenin açılışına katıldı.

Akbıyık, kütüphaneyi anlamlı bir günde açtıklarını söyledi:

“Çanakkale'deki gibi vakti geldiğinde devlet ve millet olarak yedi düvele karşı Anadolu'nun bütün insanıyla her zaman karşı durup bu vatanı, toprağı, bayrağı kanımızın son damlasına kadar savunuruz. Biz Çanakkale'de de yedi düvele karşı savaştık. Bugün de birçok yerde, Libya'da, Karabağ'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de mücadelemiz devam ediyor.”

[Fotoğraf: DHA]

Şehit polis adına yaptırılan eğitim salonu da açıldı

Akbıyık ve beraberindekiler, 9 Ağustos 2020'de Yüksekova ilçesi Ağaçlı Köyü yakınlarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül adına İl Emniyet Müdürlüğü binasında yaptırılan eğitim ve brifing salonunun açılışını da gerçekleştirdi.

Programa, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.