Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğu Şehir Hastanesi dönüşünde meydana geldi.

Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine giden Remzi Güler'in kullandığı otomobil, aniden sola geçerek dönüş yapmak istedi.

Bu sırada arkadan gelen polis minibüsü, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs daha sonra refüjdeki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Piyalepaşa - Çağlayan istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.