Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar, geyiği bulamayınca jandarmaya haber verdi.

Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

2 şüpheli tutuklandı

Geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.