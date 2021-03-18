Olay, İlkadım ilçesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi.

Doğum sancıları başlayan yabancı uyruklu H.H., yürüyerek Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitmek istedi.

Ancak hastaneye yaklaşık 800 metre kala sancıları artan H.H., kaldırıma oturdu.

Doğumu başlayan H.H. çevredekilerden yardım istedi. Kadını gören esnaf İbrahim Can, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin de yardımıyla H.H., bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadın ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.

"Kimse yoktu, yardım istedim"

Sağlık ekiplerinden yardım isteyen İbrahim Can, "Kadın kıvranıyordu bende ambulans çağırdım. Ambulans geldi ve doğum burada oldu, sonra gittiler. Kadının yanında kimse yoktu, sonradan gören başka bir kadın geldi, yardım etti. Sabah iş yerine geldim, kadını o halde görünce hemen ambulansı arayıp yardım çağırdım" dedi.

"Şok oldum"

Esnaf Dilara Uzunsoy ise, "Yabancı uyruklu bir kadın doğum hastanesine giderken burada kalmış, tek başına bağırmış, yardım istemiş. Esnaf arkadaşımızda hemen ambulansı aramış, kadın daha sonra burada doğum yapmış. Sokakta doğum yapmış kadın. Duyunca, görüntüyü izleyince bende şaşırdım, şok oldum" diye konuştu.