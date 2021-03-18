Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kar küreme aracına çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kar küreme aracına çarparak durdu.
Olay, ilçeye bağlı Çat köyü yakınlarında meydana geldi.
Kazada otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kar küreme aracına çarptı.
Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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