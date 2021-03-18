Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Karaca Mahallesi'nde seyir halindeki A.K'nin kullandığı otomobil, dere yatağına devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Sürücü A.K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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