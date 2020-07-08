Haber Giriş: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hasar gördü.
Zonguldak'ta saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Gazipaşa Caddesi'nde kaza meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki zincirleme kazada, 4 araç hasar gördü. Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı.
Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Zonguldak- Kozlu yolunda su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
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