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Şırnak'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BHU 807 plakalı kamyonet, Kuştepe köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, araçtaki Melise Dalmış, Camia Oğlağı, Fatma Bayın ve Beytullah Başaran ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Melisa Dalmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: şırnak trafik KazasıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
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