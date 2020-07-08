Yangın saat 08.15 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki tek katlı boş bir evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın büyüyerek çevresinde bulunan 5 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca tedbir amaçlı ambulansta olay yerinde hazır bulundu.

Tek katlı metruk evde ve 5 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Fatih Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri de çevredeki evlerde oturan vatandaşları uyarıp önlem aldı.