Olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Halit Camcı, para çekmek için oğlunun banka kartını alarak ATM’ye gitti.

Camcı’nın para çekmek istediğini gören yanındaki kişi, istediği takdirde kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Camcı ile kısa bir süre sohbet eden kişi hemşerisi olduğunu söyledi.

Camcı'nın kart ve şifresini alan bu kişi, ATM’de işlem yaparken “Bu bankadan para çekme. 500 TL için 27 TL komisyon kesiyor. Hemen yandaki bankanın ATM’sini kullan 27 TL cebinde kalsın" diyerek kartı iade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Parayı alarak hızla kaçtı

Halit Camcı, bunun üzerine kartını alarak yandaki ATM’nin önünde sıraya girerken, kimliği belirsiz kişi, işlem yaptığı ATM'nin haznesinden verilen parayı alarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra hesaptaki 500 TL’nin çekildiğini ve kendisine yardımcı olacağını öne sürülen kişinin kaçtığını gören Camcı, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Polis, kimliği belirsiz şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışmaya başladı.