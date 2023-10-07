Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.10.2023 10:41

Zonguldak'ta Kafes operasyonu: 18 gözaltı

Zonguldak'ta 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Zonguldak'ta Kafes operasyonu: 18 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik olarak aralarında Zonguldak'ın da bulunduğu 31 ilin katılımıyla Kafes operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Otomobilin hava yastığından uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
11:02
Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
10:57
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
10:55
Hamas: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdik
10:58
Kayıt dışı ekonomiye karşı Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak
10:45
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ