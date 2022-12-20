Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 03:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta jandarmanın baskın yaptığı evden cephanelik çıktı
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir şüphelinin evinden adeta cephanelik çıktı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerine baskın düzenlendi.
Ekipler tarafından yapılan aramada 1 adet satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet av tüfeğine ait dipçik, 1 adet av tüfeğine ait el kundağı, 33 adet tek kurşun fişek, 318 adet 12 kalibre fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak
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