Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bursa'da tarihi çınar ağacı kökünden koparak devrildi
Bursa'nın İznik ilçesinde 300 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacı kökünden koparak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacı kökünden koparak büyük bir gürültüyle devrildi.
Ağacın dalları bir iş yerinin çatısına, başka bir iş yerinin ise camlarına zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Caddeyi trafiğe kapatan İznik Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa
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