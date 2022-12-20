Dün akşam saatlerinde Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacı kökünden koparak büyük bir gürültüyle devrildi.

Ağacın dalları bir iş yerinin çatısına, başka bir iş yerinin ise camlarına zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan İznik Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]